В Новосибирске на рекламном табло появилась нецензурная надпись

Ее засняли на видео прохожие, позже кадры ролика попали в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск"

На одном из рекламных щитов в Новосибирске появилась нецензурная надпись. Ее засняли на видео прохожие, позже кадры ролика попали в сеть.

— На рекламном табло на остановке в Нижней Ельцовке в сторону Академгородка появилось сообщение с нецензурной леской. Сообщение было расположено на экране одной из точек общепита. По словам очевидцев, сообщение висело со вчерашнего вечера и сегодня утром. Возможно, оно находится там до сих пор, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как вечером 24 сентября на уличном экране в Новосибирске включилось необычное видео. Вместо рекламы на нем показали порно-ролик. Произошло это возле дома № 16/1 на улице Станционной. Внезапная эротика на большом экране шокировала сибиряков. Очевидцы тут же похватали телефоны и начали это снимать, а после выкладывать в соцсети.

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