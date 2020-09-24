Стыдно и все видно: в Новосибирске на уличном экране показали порно

Видео появилось на экране вместо рекламы. Фото: стоп-кадр.

Вечером 24 сентября на уличном экране в Новосибирске включилось необычное видео. Вместо рекламы на нем показали порно-ролик. Произошло это возле дома № 16/1 на улице Станционной.

Внезапная эротика на большом экране шокировала сибиряков. Очевидцы тут же похватали телефоны и начали это снимать, выложив в группу «Ленинский район. Новосибирск». Они посчитали, что кто-то решил похулиганить, взломав технику.

— Это как вообще?!

— А что, так можно было?

— А если это дети увидели? — недоумевают сибиряки.

Что за шутники стоят за этим, неизвестно. В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru