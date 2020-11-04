«Люди боятся коронавируса»: новосибирский оперный театр отменил спектакли в ноябре

Новосибирский оперный театр перенес постановки с ноября на январь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский оперный театр перенес постановки с ноября на январь и февраль. Причиной такому решению послужил низкий спрос на билеты. В театре уверены, что это связано с коронавирусом.

— Несмотря на то, что НОВАТ остается одним из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности, и невзирая на все предпринимаемые в театре жесткие меры по предотвращению распространения инфекции, тем не менее, среди новосибирской публики нарастают опасения. Результатом этого стал беспрецедентно низкий уровень продаж билетов на балетные спектакли. НОВАТ не может позволить артистам работать на сцене перед полупустым залом. В связи с этим, руководство НОВАТа вынуждено было принять непростое решение о переносе ранее заявленных ноябрьских балетных спектаклей, — сообщили в пресс-службе театра.

Все балеты, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября (включительно), будут показаны в январе и феврале 2021 года. Точный график переносов будет опубликован 6 ноября на сайте театра. Купленные ранее билеты будут действительны на новые даты.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в октябре многие новосибирские театры временно закрывали свои двери для зрителей из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас большинство из них уже вернулись к стандартному режиму работы с соблюдением всех мер предосторожности.

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