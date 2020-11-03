Заполняемость новосибирских стадионов из-за коронавируса сократили до 30%

Заполняемость спортивных стадионов в Новосибирской области сократили с 50 до 30 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заполняемость спортивных стадионов в Новосибирской области сократили с 50 до 30 процентов. Такое решение принял штаб по противодействию коронавирусу на заседании в Правительстве региона 3 ноября.

— Данная мера направлена на снижение риска распространения коронавирсуной инфекции. Поручение о подготовке соответствующих документов для вынесения их на заседание Правительства Новосибирской области было дано министерству физической культуры и спорта региона, — сообщила пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Отметим, что проводить спортивные соревнования по командным видам спорта в Новосибирской области разрешили 1 сентября. Тогда стадионы разрешали заполнять на 50% от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования. Сейчас количество зрителей на них должно быть меньше, а их участие на других соревнованиях остается под запретом.

Напомним, согласно последним данным областного оперштаба, в Новосибирской области было зарегистрировано 17 844 случая коронавирусной инфекции, 182 из них — за последние сутки. В числе заболевших 1 140 детей. С выздоровлением уже были выписаны 14 648 пациентов, 147 из них — за последние сутки.

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