Таксисты начали бесплатно возить врачей под Новосибирском: медики тронуты их помощью

Иван Андреев вместе врачом. Фото: предоставлены Иваном Андреевым

Житель Бердска Иван Андреев стал первым таксистом в Новосибирской области, который бесплатно возит врачей к больным. К проекту присоединилась женщина-водитель, один из депутатов выделил третью машину. Главврач Бердской больницы уверена — еще несколько волонтеров помогут справится с кризисом вызовов в Бердске.

...3 ноября водитель Иван Андреев подарил свой рабочий день медикам, потратив шесть часов на вызовы к пациентам.

— Вместе с врачом поликлиники мы проехали 5 адресов, успели навестить 6 больных — ковидных среди них не было. Для участковых терапевтов нет разницы, кто их будет привозить — «скорая помощь» или такси. Волонтерское движение должно помочь, а «скорая» пусть занимается тяжелобольными пациентами, — рассказал КП-Новосибирск Иван Андреев.

Еще один водитель-волонтер по имени Ирина планирует выйти на линию сегодня. Она не работает в такси, но у нее есть машина, поэтому и решила помочь медикам.

— Это очень хорошая мера поддержки, такое впервые в Бердске. У нас две взрослых поликлиники, они обслуживают 80 тысяч пациентов, у врача бывает по 20 вызов за день. Сейчас у нас есть три автомобиля волонтеров: это машины Ивана, Ирины и еще одну вместе с водителем выделил депутат. Если будут еще 5-7 волонтеров, то мы не будем испытывать дефицита в транспорте, врач будет успевать обходить больше пациентов. Спасибо большое таким людям, мы искренне благодарим Ивана за такой почин, — рассказала КП-Новосибирск главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

Напомним, бердский водитель Иван Андреев решил помочь врачам и объявил об акции еще 1 ноября. Таксист часто слышал жалобы пассажиров на то, что они не могут дождаться врача на дом часами.

Уважаемые читатели! Иван Андреев ищет желающих помочь врачам в Бердске и Академгородке. Для этого можно написать в группу «Взаимопомощь Бердск» «ВКонтакте».

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