«Залез через окно»: у сибирячки из квартиры украли пылесос

Под Новосибирском у женщины из квартиры украли пылесос. Фото: архив КП

Под Новосибирском, в селе Криводановка, у 48-летней женщины из дома украли пылесос. В квартиру вор проник через окно. При этом он был неаккуратен: оставил следы от обуви на подоконники и в комнате. Теперь его ищут полицейские.

— Это произошло около 21.00 часов 29 октября в доме по улице Садовая. Проводится расследование, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, в Новосибирске мужчина ограбил секс-шоп. В то время как продавец показывала ему товар, мужчина выхватил его у нее из рук и убежал. Вскоре вора задержали полицейские. Верну ли мужчина в магазин игрушку для взрослых неизвестно.

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