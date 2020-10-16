Покажи мне это: новосибирец украл игрушку из секс-шопа

Сибиряк украл игрушку на глазах у продавца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 16 октября, на улице Гоголя, 42 в Новосибирске мужчина ограбил секс-шоп. В то время как продавец показывала ему товар, мужчина выхватил его у нее из рук и убежал. Персонал магазина обратился в полицию за помощью. Грабителя объявили в розыск.

— Мужчина высокого роста, в синей куртке с капюшоном, камуфлированных зеленых штанах и кроссовках с белыми шнурками и подошвой. На лице у него была медицинская маска, а за спиной рюкзак, — говорилось в ориентировке.

В пресс-службе ГУ МВД КП-Новосибирск сообщили, не стали называть, что именно украл новосибирец. В самом магазине пояснили, что ущерб составил 9 тысяч рублей. Сейчас мужчину уже задержали полицейские. Была ли при нем интимная игрушка, продавцы пока не знают.

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