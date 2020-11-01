Врачу из Болотного, который принимал пациентов в машине, сделали замечание

Машина стояла на заднем дворе больницы. Фото:предоставлено очевидцами

Руководство Болотнинской ЦРБ наказало врача за прием пациентов в личном автомобиле. Ранее очевидцы пожаловались в редакцию КП-Новосибирск, что местный нарколог заставил людей мерзнуть в очереди возле его машины. В доказательство прислали фото.

В медучреждении рассказали, что прием врача в автомобиле никак не связан с коронавирусом.

- Больница на карантин не закрыта, все врачи работают в своих кабинетах. Прием справок в автомобиле — личная инициатива врача. Администрация больницы провела с ним беседу о необходимости соблюдения порядка работы медицинской организации, — прокомментировал КП-Новосибирск главврач Болотнинской ЦРБ Владимир Нестеренко, добавив, что наркологу выговор не объявили, но сделали замечание.

Напомним, очевидцы засняли, как пациенты стоят в очереди около машины и передают в окно документы наркологу. В очереди стояли молодые люди призывного возраста, однако в военном комиссариате Новосибирской области сказали, что это не связано с призывной комиссией.

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