Сибиряки пожаловались, что врач принимал пациентов в машине на морозе

Пациенты выстроились к автомобилю за поликлиникой. Фото:предоставлено очевидцами

Инцидент произошел 26 октября в городе Болотное под Новосибирском. Сибирячка засняла толпу людей со справками перед автомобилем на морозе. Женщина сообщила, что машина принадлежит якобы наркологу.

— Знакомая работает в поликлинике, она узнала врача и автомобиль. Пациенты стоят в очереди около машины и карточки в окно суют. Я так поняла, что это для призывной комиссии. На улице не месяц май, чтоб стоять и мерзнуть, — рассказала КП-Новосибирск заявительница, попросившая об анонимности.

В военном комиссариате опровергли информацию о якобы имеющихся нарушениях в работе призывной комиссии в городе Болотное.

-Врач-нарколог не входит в состав призывной комиссии. Данные о молодых людях призывного возраста, состоящих на учете у нарколога запрашиваются военным комиссариатом заблаговременно перед началом каждого призыва. К моменту начала работы призывных комиссий необходимая информация о гражданах, состоящих на учете нарколога, уже имеется в военном комиссариате, каких либо дополнительных справок не требуется, — прокомментировали в военном комиссариате Новосибирской области.

Руководство больницы отказалось от комментариев. Юристы же считают такой прием нарушением:

— Если речь о призывной комиссии, то все предоставляемые документы должны сразу фиксироваться в карте призывника. Если то, что вам сообщили, правда, то здесь как минимум должностной проступок, — сообщил новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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