Новосибирский клуб устроит запрещенную ночную вечеринку на Хэллоуин

Академгородке ночной клуб планирует устроить ночную вечеринку на Хеллоуин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Читатели КП-Новосибирск обратились в редакцию и рассказали, что довольно популярный в Академгородке ночной клуб планирует устроить ночную вечеринку на Хеллоуин, нарушив при этом постановление губернатора. Корреспонденты КП-Новосибирск решили разобраться в данной ситуации и сначала обратились в клуб в качестве потенциальных посетителей: попросили рассказать, как пройдет праздник.

— Вечеринки будут проходить два дня: в пятницу 30 октября и в субботу 31 октября. В пятницу основная программа будет длиться до полуночи, но и после этого посетителям разрешат остаться — примерно до четырех часов ночи, — рассказали КП-Новосибирск в клубе. — В субботу клуб откроется раньше, уже около шести вечера, и работать планирует также, однако возможно, закроется раньше.

А вот когда мы обратились как журналисты, то услышали вполне ожидаемый ответ:

— Во время праздника мы будем работать до двенадцати часов ночи. Поэтому мы и начинаем раньше, в пятницу у нас программа начнется в десять вечера, а в субботу в шесть. И, соответственно, к полуночи уже закончится. Конечно, люди могут доесть и допить за какое-то время, буквально 15 минут, но на этом все, — пояснили в клубе.

Как бы то ни было, если заведение все же решиться нарушить установленные нормы, им может грозить серьезное наказание.

— По статье 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Наказание для должностных лиц — штраф от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без юридического образования — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

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