В Новосибирске 4-месячная девочка захлебнулась рвотой и умерла

В Новосибирске погибла новорожденная девочка. Фото: архив КП

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Там в доме №8 по улице Хилокская погиб младенец.

— Это произошло 27 октября. По предварительной информации, 4-месячная девочка подавилась рвотой и умерла, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиз.

Напомним, на этой недели Новосибирск потрясла жуткая история. В Ярково 14-летняя школьница тайком родила ребенка и положила его в холодильник. Как стало известно КП-Новосибирск, малыш родился недоношенным, на 7 месяце беременности. После родов школьница положила младенца в пакет и в холодильник.

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