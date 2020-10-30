Новосибирск остался без новой снегоуборочной техники из-за коронавируса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как будут убирать город зимой.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как будут убирать город зимой. По словам главы города, из-за эпидемиологической ситуации в регионе мэрия не смогла закупить новую технику для уборки снега.
— У нас были планы закупить новую снегоуборочную технику, однако пандемия внесла свои определенные коррективы в бюджет города. Поэтому пока что средств на новые машины нам не хватает, — отметил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 30 октября.
Напомним, с прошлого года наш город также отказался от использования песка. Теперь дороги в Новосибирске посыпают другим специальным реагентом. Сейчас уже днем дороги от снега чистят примерно 150 единиц техники.
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