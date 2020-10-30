Новосибирск остался без новой снегоуборочной техники из-за коронавируса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как будут убирать город зимой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как будут убирать город зимой. По словам главы города, из-за эпидемиологической ситуации в регионе мэрия не смогла закупить новую технику для уборки снега.

— У нас были планы закупить новую снегоуборочную технику, однако пандемия внесла свои определенные коррективы в бюджет города. Поэтому пока что средств на новые машины нам не хватает, — отметил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 30 октября.

Напомним, с прошлого года наш город также отказался от использования песка. Теперь дороги в Новосибирске посыпают другим специальным реагентом. Сейчас уже днем дороги от снега чистят примерно 150 единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отказались от песка: Новосибирск от гололеда будут спасать новой смесью — рассказываем, какой

С последствиями ночного снегопада уже борются 150 машин (подробнее).