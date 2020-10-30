Отказались от песка: Новосибирск от гололеда будут спасать новой смесью — рассказываем, какой

Мэр Новосибирска рассказал, как город подготовят к зиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на часе прессы о том, как город будут готовить к зиме. Ночью 31 октября начали убирать снег уже 250 машин, днем их осталось чуть больше 150.

— Мы отказались от технологии с использованием пескосоляной смеси. В этом году будем активно использовать фракцию дробления, смешанную с солью, уже заготовлено более 100 тысяч тонн этой смеси. Также будем использовать реагент «Бионорд» в сухих гранулах и жидком виде. Он хорошо себя зарекомендовал и топит снег очень быстро, буквально на глазах. Готовность техники сегодня составляет 85%. Остались еще универсальные машины, непереоборудованные в зимний вариант. Когда установится постоянная отрицательная температура и снежный покров, вся техника будет полностью готова, — сообщил Анатолий Локоть.

Кроме того, в Новосибирске подготовят 11 мест для временного хранения снега, также будет работать снегоплавильная станция на улице Широкой.

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