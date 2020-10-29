Новосибирский суд оштрафовал на 150 тысяч прораба, по вине которого на пенсионера рухнула крыша

В Новосибирске прорабу, по вине которого рухнула крыша в доме на Владимировской улице, суд назначил штраф. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске прорабу, по вине которого рухнула крыша в доме на Владимировской улице, суд назначил штраф в 150 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело против него прекращено.

— Железнодорожный районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) прораба, занимавшегося капремонтом дома на улице Владимировская, 2. Вопреки правилам по охране труда при работе на высоте и строительным нормам, он поднял на крышу дома стройматериалы общей массой более 1,5 тонн, разместив их преимущественно в одном месте. Поскольку чердачные перекрытия дома выполнены из дерева и не выдержали такой нагрузки, в ночь с 13 на 14 июля 2020 года в одной из квартир в доме обрушилась крыша. В результате произошедшего погиб проживавший там пенсионер, — сообщает Новосибирская областная прокуратура.

Мужчина уже возместил брату погибшего моральный ущерб, а также сделал пожертвование в новосибирское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Тогда уголовное дело против него прекратили, назначив ему штраф в 150 тысяч рублей.

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