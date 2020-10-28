«Дочка сама упала»: в Новосибирске семимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа

В Новосибирске семимесячная девочка попала к врачу с переломом черепа.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске семимесячная девочка попала к врачу с переломом черепа. По словам ее мамы, ребенок упал, потеряв равновесие.
— В одну из детских поликлиник Новосибирска попала семимесячная девочка с переломом теменной кости справа. По словам ее мамы, дочка стояла возле дивана дома и, потеряв равновесие, упала, ударившись головой, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка были серьезные травмы головы.
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