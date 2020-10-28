«Дочка сама упала»: в Новосибирске семимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа

В Новосибирске семимесячная девочка попала к врачу с переломом черепа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске семимесячная девочка попала к врачу с переломом черепа. По словам ее мамы, ребенок упал, потеряв равновесие.

— В одну из детских поликлиник Новосибирска попала семимесячная девочка с переломом теменной кости справа. По словам ее мамы, дочка стояла возле дивана дома и, потеряв равновесие, упала, ударившись головой, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка были серьезные травмы головы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати: у него тяжелая травма головы

Ребенок попал в больницу (подробнее).