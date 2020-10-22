В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати: у него тяжелая травма головы

В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка серьезные травмы головы.

— Мальчик попал в больницу днем 21 октября с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытым линейным переломом теменной и затылочной кости. По словам матери, ребенок упал со второго яруса кровати, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском полуторагодовалая девочка умерла в больнице из-за серьезных ожогов. Малышка опрокинула на себя пятилитровую кастрюлю с бульоном, пока мать ненадолго вышла из дома в огород.

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