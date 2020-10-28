Двое подростков сбежали из детского дома под Новосибирском

Их нашли на железнодорожном вокзале.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Новосибирском двое подростков сбежали из детского дома. Их нашли на железнодорожном вокзале.
— Двое 15-летних мальчиков самовольно ушли из детского дома под Новосибирском. Их нашли на железнодорожной станции в Барабинске. Подростков заметили сотрудники линейного отдела ППС. С детьми все было в порядке, сейчас они находятся в детском доме, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске нашли 16 -летнего подростка, который ушел из дома ночью. Его поиски организовали вечером 8 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» возле дачных участков.
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