Двое подростков сбежали из детского дома под Новосибирском

Их нашли на железнодорожном вокзале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском двое подростков сбежали из детского дома. Их нашли на железнодорожном вокзале.

— Двое 15-летних мальчиков самовольно ушли из детского дома под Новосибирском. Их нашли на железнодорожной станции в Барабинске. Подростков заметили сотрудники линейного отдела ППС. С детьми все было в порядке, сейчас они находятся в детском доме, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске нашли 16 -летнего подростка, который ушел из дома ночью. Его поиски организовали вечером 8 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» возле дачных участков.

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