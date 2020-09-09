Стала известна судьба подростка, который ушел из дома в трениках

Мальчик передали родителям. Фото: "Лиза Алерт"

В Бердске нашли 16-летнего подростка, который пропал в ночь с 7 на 8 сентября. Его поиски организовали вечером 8 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» возле дачных участков.

— Зона поиска была недалеко от СНТ «Бытовик». Подростка нашли именно там, — сообщила КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Сейчас мальчик передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Помощь медиков ему не понадобилась.

Напомним, подросток ночью ушел из дома в Бердске, надев темно-синюю толстовку, серые спортивные штаны с лампасами и черные кеды. Его близкие обратились к помощи волонтеров.

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