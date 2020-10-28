Отключение отопления на улице Связистов в Новосибирске 28 октября 2020 года: когда появится тепло

В Новосибирске от отопления отключили полсотни домов в Ленинском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно про отключение отопления на улице Связистов в Новосибирске 28 октября 2020 года. Тепла нет в 53 домах Ленинского района. О причине рассказали в СГК.

— Этой ночью отметили в системе увеличение подпитки сетевой воды — признак дефекта на теплосетях. Утром нашли повреждение и в настоящее время приступили к неотложному ремонту. Ремонтные работы планируют закончить в ночь на 29 октября, — сообщили в компании. — Работаем максимально оперативно и стараемся завершить ремонты как можно быстрее.

Напомним, еще отопление также отключили в 167 домах Заельцовского района. Там с семи утра ведутся ремонтные работы на магистральном трубопроводе по улице Дачной.

В компании извинились за доставленные неудобства новосибирцам и пообещали оперативно решить проблему на трубопроводе.

Напомним, по прогнозам синоптиков температура воздуха в Новосибирске составит +2 градуса. Весь день будет идти дождь и мокрый снег.

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