Отключение отопления в Новосибирске 28 октября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

В Новосибирске от отопления отключили 167 домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 28 октября 2020 года. Без тепла остались 167 домов в Заельцовском районе.

В СГК рассказали, по какой причине батареи новосибирцев стали холодными.

— С семи утра ведутся ремонтные работы на магистральном трубопроводе по улице Дачной. Меняем 30-метровый участок, а также компенсатор — элемент для соединения труб, — рассказали в компании.

В СГК уточнили, что летом на трубопроводе, расположенном на улице Дачная, проводили ремонт. Новый дефект обнаружили рядом с отремонтированным В компании отмечают, что состояние труб оставляет желать лучшего.

Ремонтные работы планируют закончить до 23.00. После этого тепло вернется в квартиры новосибирцев.

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