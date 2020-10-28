В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 180 человек

Всего в Новосибирской области сделано 685 746 тестов на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 180 человек. Об этом сообщили в областном оперштабе.

— На утро 28 октября в регионе выявлен 16 761 случай коронавирусной инфекции, 180 из них — за последние сутки. В числе заболевших 1064 — дети. С выздоровлением уже были выписаны 13 924, 158 из них — за последние сутки.

Всего в Новосибирской области сделано 685 746 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 449 жителей региона, 53 337 человек сняты с меднаблюдения. Острой остается и ситуация с ОРВИ: за сутки в регионе за сутки зарегистрировано 5 984 обращения, госпитализированы 18 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru