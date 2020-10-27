День народного единства 2020 в Новосибирске: губернатор сделал заявление

Рассказываем, как пройдет День народного единства 2020 в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рассказываем, как пройдет День народного единства 2020 в Новосибирске. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в этот раз праздник будет проходить без массовых мероприятий.

— Все мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства будут переведены в онлайн -формат или разбиты на несколько площадок с минимально допустимым количеством участников, — пояснил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира 27 октября.

Глава региона также отметил, что в Новосибирской области в целом было сокращено число массовых мероприятий, проводимых минкультом и министерством спорта. Корме того, всем театрам и стадионам города рекомендовано следить за тем, чтобы наполненность залов составляла не более 50%.

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