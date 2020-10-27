Уполномоченный по правам ребенка прокомментировала гибель новорожденного, которого 14-летняя школьница насмерть заморозила в холодильнике

Школьница родила и положила ребенка в морозилку. Фото: архив КП

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала гибель новорожденного, которого 14-летняя школьница насмерть заморозила в холодильнике.

— К сожалению, информация подтвердилась. Случай, конечно, страшный. Девочка состоит на учете, гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ей занимались, как была организована работа с ней, — сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Напомним, о трагедии стало известно 27 октября. Школьница родила ребенка и положила его в морозилку. Вскоре она сама призналась в том, что сделала. Полицейские доставили ее в отдел.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, что мама утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина слышала голоса. Она думала, что ее дар передался ребенка, поэтому будет лучше, ее утопить. По мнению, сибирячка, так она спасла ее.

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