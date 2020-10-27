В полиции она призналась в том, что сделала. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В одном из сел под Новосибирском 14-летняя девочка родила ребенка и положила его в морозилку.

— Об этом стало известно 27 октября. Девочка сама созналась в содеянном. Ее доставили в отдел, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Теперь в произошедшем будут разбираться правоохранители. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

Напомним, ранее корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в истории, произошедшей в Новосибирске 23 октября. Трагедия произошла в семье 40-летней Олеси: женщина утопила в ванной маленькую дочку. Супруг сибирячки винит в произошедшем себя: мужчина знал, что у жены периодически возникали навязчивые идеи, и оставил ее с ребенком.

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