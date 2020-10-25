«Голоса в голове говорили, что делать»: сибирячка утопила в ванной двухлетнюю дочку

Старшего сына сибирячка оставила живым. Фото: соцсети.

Трагедия в семье 40-летней Олеси произошла в пятницу, 23 октября: женщина утопила ванной маленькую дочку. Супруг сибирячки винит в произошедшем себя: мужчина знал, что у жены периодически возникали навязчивые идеи, и оставил ее с ребенком. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

ВОЗНИКАЛИ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

— Семья переехала вместе со старшим сыном из Кемерово в Новосибирск в 2018 году, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — В этом же году у пары родилась младшая дочка. И все вроде бы наладилось, на учете супруги нигде не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Интеллигентные люди: муж в Кузбассе профессионально занимался шахматами, а после переезда в Новосибирск стал программистом.

Но проблемы у супружеской пары, как выяснилось, все-таки были. Просто они это тщательно скрывали.

Муж сибирячки - Олег - рассказал следователям, что еще в Кемерово у Олеси возникали галлюцинации. Женщина считала, что является проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир.

Женщину обследовали в частных клиниках и там же назначали лечение.

— В сентябре этого года жена рассказала мужу, что у нее снова начались галлюцинации, она слышит голоса, которые говорят ей, что нужно делать, — рассказывает подробности источник. — Снова вернулась тревожность, и она часто повторяла, что мир в опасности.

Сибиряк вместе с сыном. Фото: ok.ru.

ПОЗВАЛА ДОЧЬ КУПАТЬСЯ

Мать была уверена, что девочке передался по наследству ее дар или проклятье, и она не хотела, чтобы малышка мучилась. Хотя при этом физически девочка была абсолютно здорова и никаких тревог у родных не вызывала.

Олеся несколько раз говорила супругу, что должна помочь дочери, правда ,не уточняла как. Настороженный мужчина снова повел жену к психиатрам в частные центры, и ей назначили лечение.

В тот день, 23 октября, когда Олег вышел ненадолго из квартиры, женщина набрала полную ванну воды и позвала дочь купаться.

— В этот момент женщина, уверенная при этом, что спасает ребенка, утопила дочь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи СК РФ по Железнодорожному району Новосибирска по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

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