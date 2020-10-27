«Будто на люк наехали»: пассажирка маршрутки, задавившей пенсионерку на «зебре», рассказала о ДТП

Пенсионерка умерли до приезда врачей. Фото: пресс-служба ГИБДД

Пассажирка маршрутки №34, которая рано утром сбила 60-летняя женщину на «зебре», рассказала КП-Новосибирск о происшествии на дороге.

— Я ехала во втором ряду за водителем. Сам наезд не видела. Только почувствовала глухой удар, будто наехали на кочку или люк. Водитель остановился, выругался и сказал, чтобы все выходили. Вышли. Перед машиной — пусто. Обернулась и увидела, что сзади, в метрах, 10 на дороге лежит женщина. Мне показалось, что мы ее переехали. Если бы сбили, водитель бы сразу затормозил резко, она бы отлетела и впереди была. Я и считаю, что он даже сам не понял сначала, что произошло. Темно, ничего не видно. Дорога блестит, лужи, ямки, — рассказала КП-Новосибирск пассажира маршрутки.

По словам женщины, мужчина сразу вызвал «скорую».

Напомним, в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого 27 октября водитель маршрутки №34 насмерть задавил женщину. Полицейские ищут очевидцев аварии и водителей, на видеорегистраторы которых мог попасть момент ДТП.

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