В Новосибирске маршрутка задавила 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре»

Водитель маршрутки задавил пенсионерку. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

Во вторник, 27 октября, в Калининском районе Новосибирска пассажирская маршрутка насмерть задавила 60-летнюю женщину. Сибирячка переходила дорогу по «зебре». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— В 7:05 67-летний водитель маршрутки № 34 маршруту ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковой. У дома №10/1 сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают экипажи ГИБДД. Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru