Новосибирца, укравшего вино за 29 тысяч рублей, отправили в колонию строго режима

Новосибирца, укравшего дорогое вино из супермаркета, отправили в колонию строго режима. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Заельцовском районном суде Новосибирска вынесли приговор 29-летнему мужчине, укравшем из супермаркета вино за 29 тысяч рублей.

— Судом мужчине определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с него взыскали стоимость украденного вина — 29075 рублей 14 копеек в качестве возмещения материального вреда, — говорится в сообщении суда. — Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, преступление произошло в марте этого года. В момент кражи мужчина был не один, но своего подельника он не сдал.

КП-Новосибирск попросила рассказать, в чем ценность вина за такую стоимость директора Школы сомелье «DiVino» Ольгу Дробынину. Производитель этого вина «Антинори». Это древний Тосканский род, который насчитывает около 7 веков. Сегодня компанией управляет 26-ое поколение семьи. Сбор урожая осуществляют вручную. Ежегодно «Солайа» получает очень высокие оценки и награды от международных винных критиков. Объем производства у этого вина не очень велик.

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