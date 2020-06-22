2020-06-22T05:30:01+03:00
Общество

Новосибирец украл вино за 29 тысяч рублей: мы узнали, что в нем такого

Теперь мужчине грозит реальный срок в колонии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец украл из супермаркета вино за 29 тысяч рублей.Новосибирец украл из супермаркета вино за 29 тысяч рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело. Его главный фигурант — новосибирец, укравший из супермаркета вино за 29 тысяч рублей.

— Была похищена бутылка красного сухого вина «Солайя Таскана» IGT , объемом 0, 75 литра, закупочная цена которого составляла 29 075 рублей 14 копеек, — рассказал в суде. — В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

КП-Новосибирск попросила рассказать, в чем ценность вина за такую стоимость директора Школы сомелье «DiVino» Ольгу Дробынину.

— Производитель этого вина «Антинори». Это древний Тосканский род, который насчитывает около 7 веков. Сегодня компанией управляет 26-ое поколение семьи. Сейчас «Антинори» владеет несколькими винными домами в различных регионах Италии, а также виноградниками в Чили, Калифорнии и Венгрии, — рассказала Ольга Добрынина. — «Солайа» — это культовое вино из Тосканы, которое было впервые произведено в 1978 году вне рамок законодательства с использованием международных сортов винограда: Каберне Совиньон и Каберне Фран. Раньше они не использовались итальянскими виноделами.

Также по словам Ольги Дробыниной, это вино стало одним из первых наравне с Sassicaia (Сассикайа), Vigorello (Вигорелло) и Tignianello (Тиньянелло) производство которых в 70-х годах положило начало новой волне «Супертосканских» вин, которые позже повлияли на качество производства вина в Тоскане и во всей Италии. Сбор урожая осуществляют вручную. Ежегодно «Солайа» получает очень высокие оценки и награды от международных винных критиков. Объем производства у этого вина не очень велик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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