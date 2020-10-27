В Кольцово четвероклассница заперлась в квартире и покончила с собой

Когда девочку обнаружила мама, она была уже мертва. Фото: архив КП

В Кольцово произошла трагедия. Четвероклассница покончила с собой. Ее обнаружила мама в своей комнате. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

— Это произошло в ночь с 24 на 25 октября. Девочка закрылась в квартире. Мама не могла попасть внутрь. Дверь открыла спецслужба. Женщина обнаружила дочку в своей комнате. Она была мертва. Предсмертной записки рядом не было, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, что раньше девочка не высказывала намерение свести счеты с жизнью.

Напомним, ранее КП-Новосибирск о 16-летней девочке, которая покончила с собой на глазах у отца. Это произошло 24 июля в Октябрьском районе Новосибирска. Ее всю ночь не было дома, пришла только под утро. Из-за этого девочка поссорилась с родителями, которые решили запереть ее дома.

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