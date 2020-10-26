Детям не смотреть: обнаженная сибирячка показала русалку из сказок для взрослых

Модель в образе русалки в детстве любила слявянский фольклор. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева снялась в откровенном костюме «королевы русалок» к хэллоуину. Девушка вдохновлялась образами русалок из славянского фольклора, где русалки — это девушки-утопленницы, мстящие мужчинам из-за несчастной любви. Несмотря на такую мрачную предысторию, «русалочка для взрослых» вышла у девушки на отлично. Ее подписчики назвали образ завораживающим.

Корону с черепами предоставила дизайнер Дарья Казакова, модель добавила чулки, нижнее белье и цветы и потратила всего два часа. А сама Алиса призналась, что с детства хотела воплотить образ славянской русалки.

— В детстве у меня была книга с мифами и сборник сказок, основанных на славянском и восточно-европейском фольклоре. Я их очень любила, перечитывала, но не все понимала, так как они довольно жесткие — для ребенка, пожалуй, такое рано, — рассказала Алиса Арефьева.

По легендам, русские русалки - жертвы несчастной любви, брошенные девушки. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Девушка рассказала, что в последнее время славянские русалки или девки-мавки стали популярны в соцсетях благодаря игре «Ведьмак». Набирают они популярность и среди косплееров.

Подписчики сибирячки по достоинству оценили образ девушки. Многим он напомнил что-то связанное с черной магией:

— Невероятно, завораживающе, прекрасно.

— Это настоящая эстетика некромантов.

— Венок из черепов выглядит просто шикарно! — пишут люди.

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