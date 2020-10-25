Костюмы на Хэллоуин 2020 в Новосибирске: где арендовать, сколько стоят

Костюмы героев Лапенко и ведьмочки будут актуальными в 2020 году. Фото: Маша Благо (слева) и Евгений Накрышский (справа)

Где отыскать лучшие костюмы на Хэллоуин 2020 - вопрос, который волнует любителей попугать друзей накануне 31 октября. Как пройдет праздник во время борьбы с коронавирусом — в материале КП-Новосибирск.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ НА ХЭЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ?

Самый безопасный способ отметить Хэллоуин и не заболеть коронавирусом — устроить костюмированную вечеринку дома или съемку в фотостудии. Фотограф Евгений Накрышский объяснил, что на съемках одновременно присутствует не больше трех человек, все соблюдают дистанцию, сами съемки всегда требуют чистоты и гигиены. Это минимизирует риски заражения COVID-19 и позволит перенести праздник в соцсети.

Альтернатива нечисти - героини компьютерных игр и пин-ап открыток для солдатов Второй Мировой войны.Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

КАКИЕ КОСТЮМЫ БУДУТ ПОПУЛЯРНЫ НА ХЭЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ?

Новосибирские косплееры уверены — мода на аниме уходит, большинство косплееров стараются воплотить образы персонажей компьтерных игр, кино и комиксов. Однако основой праздника останутся костюмы нечисти.

— Мне кажется классика по фильмам ужасов, типа Фредди Крюгера, Джейсона, да и клоуна Оно всегда будет актуальна. Всякие ведьмочки, черти, вампиры и зомби тоже всегда присутствуют на каждом Хеллоуине, — уверена дизайнер и косплей-модель Алиса Арефьева.

Сталкер и Заяц-Робот будут выглядеть оригинально на фоне пандемии. Фото: предоставлены Евгением Накрышским

КАКОЙ КОСТЮМ НА ХЭЛЛУИН ЗАЩИТИТ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Новосибирские косплееры уверены — в этом году будут особенно популярны костюмы врачей. Однако достать полноценный костюм врача-инфекциониста довольно сложно. Другим безопасным вариантом станет костюм химзащиты из популярной игры «Сталкер».

— Образы в стиле «Сталкера» и пост-апокалипсиса были очень популярны пару лет назад, но сейчас все притихло, к сожалению. Я делала костюм монстра Снорка по «Сталкеру» из противогаза, тельняшки и грима. Если взять настоящий противогаз и не снимать его всю вечеринку — риск заразиться будет минимален, — рассказала косплеер Алиса Арефьева.

Костюм сталкера: противогаз гражданский, костюм летний ВОС, имитация огнестрельного оружия, артефакты, нашивки, рации и т.д.

Стоимость образа (сборка): от 2 тысяч рублей

СТОИТ ЛИ НАДЕВАТЬ КОСТЮМ КОРОНАВИРУСА В ХЭЛЛУИН?

Нет, не стоит. Как говорят коспелееры — за это могут выгнать с вечеринки со скандалом.

— Думаю, в костюм коронавируса тоже будут наряжаться, хотя лично я считаю такой костюм неэтичным. Видела несколько косплеев на этого персонажа — делают девушку с крыльями летучей мыши, в красном китайском платье и с прической-булочками. Крайне не одобряю такой косплей, — рассказала КП-Новосибирск дизайнер Алиса Арефьева.

Костюм коронавируса: китайское платье-ципао или кимоно, крылья летучей мыши из картона, прическа или парик, самодельные сережки.

Стоимость образа (сборка): от 2 тысяч рублей.

КАК СДЕЛАТЬ СТРАШНЫЙ МАКИЯЖ НА ХЭЛЛУИН В НОВОСИБИРСКЕ?

Альтернатива аренде или сборке костюма на Хэллоуин 2020 в Новосибирске — это пугающий макияж. Такой, как у 15-летней популярной блогерши Яны Хабибуллиной из Новосибирска. Девочка начала рисовать картины на своем лице с помощью косметики и набрала более 300 тысяч подписчиков.

— Слово «макияж» в эту ночь не имеет ничего общего с повседневным его пониманием. Вот уж где простор фантазии! Актуально в этом году будет использование неоновых и насыщенных цветов. Хэллоуин это прекрасный повод перевоплотиться в любимого злодея или реализовать давно задуманную фантазию с помощью косметики, — рассказала КП-Новосибирск Яна Хабибулина.

Грим и яркий макияж могут заменить аренду костюма, главное- фантазия! Фото: Яны Хабибулиной и

По ее словам, на подобный макияж может уйти от 40 минут до 1,5 часов, если красится перед зеркалом самостоятельно. Стоимость образа зависит от цены вашей косметики.

КАК ПОДОБРАТЬ ДЕШЕВЫЙ НАРЯД?

В 2020 году звездой соцсетей стал Антон Лапенко — актер-пародист, создавший смешные и ироничные образы персонажей из 80-х и 90-х годов. Его «Инженер», «Журналист», «Катамаранов» и еще более 20 персонажей набирают более миллиона просмотров в каждом видео Instagram, а YouTube-канал и сериал «Внутри Лапенко» за год набрал более 200 млн просмотров.

Дедушкины вещи в 2020 году вновь стали модными благодаря сериалу Антона Лапенко. Фото: Маша Благо

Костюм инженера: клетчатая рубашка или старый плащ от дедушки, берет, очки из перехода, укладка.

Стоимость образа (сборка): 350 рублей

ГДЕ АРЕНДОВАТЬ КОСТЮМЫ НА ХЭЛЛОУИН 2020 В НОВОСИБИРСКЕ?

Новосибирские театры выдают костюмы напрокат, что особенно востребовано на празднование Хэллуина в Новосибирске. Кроме того, многие косплей-фотографы сдают в аренду костюмы персонажей на время фотосессии. Публикуем список костюмерных НовосибИрска с адресами и ценами.

Театр «Красный факел»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина,19. Тел. 210-02-48

Заказ костюмов: Вторник- суббота с 10:00 до 15:00

Стоимость аренды : от 900 рублей за сутки.

«Дилижанс-шоу»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Державина,13. Тел. +7 960 795 73 69

Заказ костюмов: Вторник- суббота с 10:00 до 19:00

Стоимость аренды : от 1500 рублей за сутки, примерка костюма- 100 рублей.

Прокат костюмов «Аврора 99»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая,9. Тел. 8 (383) 222-02-05, 8-913-385-99-77

Заказ костюмов: Понедельник- пятница с 09:00 до 18:00, Суббота: с 09:00 до 16:00

Стоимость аренды : от 300 рублей/ час, до 72 часов.

«Доминанта-Арт»

Адрес:г. Новосибирск, ул.Кирова,27 . Тел. 8(383) 284-11-00, 8-913-921-22-32

Заказ костюмов: Понедельник- пятница с 11:00 до 19:00.

Стоимость аренды : от 500 до 2000 рублей/ сутки. Залог 200% от стоимости аренды, возвратный.

Фотостудия «412 Art» для косплея

Адрес: В районе метро «Красный проспект». По записи через группу «Фотограф 412ART» «ВКонтакте»

Заказ костюмов: Понедельник-суббота с 10:00 до 20:00

Стоимость аренды: от 2 тысяч рублей