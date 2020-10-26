В Новосибирский зоопарк привезли лающего оленя размером с собаку

Две самки мунтжаков появились в Новосибирском зоопарке в 2019 году. Фото: Е. Черненко

В Новосибирский зоопарк привезли самца оленя мунтжака. Новый жилец в наш зверинец прибыл из Москвы на самолете.

— Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора в пункте пропуска через государственную границу аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) проконтролировали перевозку в зоопарк рожденного в мае 2020 года самца мунтжака. Перевозка животного осуществлялась авиатранспортом транзитом через аэропорт Домодедово с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.

Напомним, две самки мунтжаков появились в Новосибирском зоопарке в 2019 году. Они прибыли к нам из Каунасского зоопарка в Литве. В дикой природе эти животные обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. По размерам мунтжаки достигают в среднем от 64 до 135 сантиметров в длине тела и от 12 до 33 килограммов в весе. Мех животных, в зависимости от вида, имеет различную окраску — от желтоватой до серо-коричневой и темно-коричневой, иногда со светлыми пятнами. У самцов мунтжаков, помимо рогов, есть также выступающие из пасти в верхней челюсти резцы. Их они часто используют в схватках с другими самцами за свою территорию. При этом также, если эти животные взволнованны или возбуждены, они издают звуки, похожие на лай собак. Известно также, что в их естественной среде обитания — азиатских странах, эти олени являются предметом охоты, а их мясо считается деликатесом.

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