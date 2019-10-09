В Новосибирском зоопарке впервые появились ржавые кошки

Новосибирский зоопарк получил несколько видов животных, которых до этого не было в его коллекции. Это событие произошло в рамках программ обмена и международных программ по сохранению видов.

Из Великобритании в Сибирь приехала самка фоссы. Это хищник, который обитает на острове Мадагаскар и относится к семейству мадагаскарских виверр. На острове эти животные являются самыми крупными хищниками, однако все же относятся к уязвимым видам. Человек разрушает их естественную среду обитания и даже охотится на них. У фосс преувеличенно отрицательная репутация свирепого хищника: местные жители считают, что она не только разоряет курятники, но и уничтожает свиней и коз. А некоторые даже уверены, что эти животные способны убить человека. Зоопарки ведут активную работу, заботясь о сохранении этого прекрасного вида. В Новосибирске они будут жить в теплом вольере, расположенном на втором этаже павильона «Тропический мир».

Фоссы приехали в Сибирь из Великобритании. Фото: Новосибирский зоопарк.

Также из Великобритании Новосибирский зоопарк получил пару ржаво-рыжих кошек, их также называют кошка рубигиноза, ржавая кошка. Эти животные обитают в Индии и Шри-Ланке, там они являются самыми маленькими дикими кошками. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1, 6 килограмм. Несмотря на умение хорошо лазать по деревьям, ржавые кошки бо льшую часть времени проводят, как правило, на земле. Они также являются уязвимым видом. При этом, ранее их в Российских зоопарках не держали никогда.

Этих хищников напрасно считают вредителями. Фото: Новосибирский зоопарк.

— Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия, — передает слова директора Новосибирского зоопарка Андрей Шило. — У посетителей уже есть возможность посмотреть на грациозных маленьких хищников, их разместили в павильоне «Ночной мир». Наш зоопарк уже давно известен своей коллекцией кошачьих. Ростислав Александрович Шило хотел сделать ее наиболее полной, поэтому мы продолжаем эту работу: ведем переговоры с кураторами международных программ, с другими зоологическими парками. Вместе с ржавыми кошками у нас в зоопарке теперь 31 вид и подвид диких кошек.

Прибавление случилось и в коллекции копытных. Из Каунасского зоопарка (Литва) мы получили две самки мунтжаков. Это небольшие олени, которые живут в восточной и южной Азии. Сейчас зоопарк договаривается о получении самца. Отличаются достаточно простым строением рогов: каждый рог имеет лишь одно, максимум два ответвления длиной не более 15 сантиметров.

Мунтжаки – это небольшие олени, небольшие олени, которые живут в восточной и южной Азии.»

Из зоопарка в словацком городе Бойнице в Новосибирск была доставлена самка желтощекого гиббона. Самец уже был получен ранее из зоопарка Йиглава. Теперь два гиббона образовали пару. Эти животные образуют небольшие семейные группы, состоящие из моногамной пары и ее потомства. Каждая группа защищает свою территорию. Почти все свое время гиббоны проводят на деревьях. А еще этот вид — любители «пообщаться»: друг другу они передают специальные голосовые сигналы.

В Новосибирском зоопарке появились новые обитатели. Фото: Новосибирский зоопарк.

Еще одним примечательным поступлением стала пара тупайя. Их Новосибирский зоопарк получил из города Йиглава (Чехия). В Юго-Восточной Азии тупайя воспринимаются городскими жителями, так же как у нас белки: они совсем не боятся людей и даже охотно извлекают из этого преимущества.