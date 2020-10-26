В Новосибирской области на карантин закрыли один детский сад

В Новосибирской области только один детский закрыт на карантин из-за ОРВИ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области только один детский закрыт на карантин из-за ОРВИ. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на заседании правительства 26 октября.

— С сегодняшнего дня школьники области находятся на двухнедельных каникулах. По поручению Губернатора первые курсы организаций среднего профессионального образования с 26 октября переведены на дистанционное обучение, это те ребята, которые занимаются по общеобразовательным предметам в колледжах. По состояние на конец прошлой недели в Новосибирской области полностью приостановлена деятельность только одного дошкольного учреждения в Новосибирском районе, — сообщается в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, на дистанционное обучение в Новосибирске перешли также некоторые вузы. Полностью на дистанционном обучении находятся 3 вуза — Новосибирский университет архитектуры и дизайна, Юридический институт — филиал Томского университета, РАНХиГС. Максимально очный режим используется в Архитектурно-строительном университете и НГУЭУ. Смешенные формы используют в НГТУ, НГАУ, НГПУ, СГУПС и НГМУ. В НГУ большинство студентов должны перейти на «дистанционку» в ближайшее время.

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