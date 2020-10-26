В Новосибирске из-за вспышки коронавируса еще один вуз перешел на дистанционное обучение

В Новосибирске еще один вуз перевел студентов на дистанционку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С понедельника, 26 октября, еще один вуз в Новосибирске перешел на дистанционное обучение. Из-за вспышки коронавируса такое решение приняли в университете архитектуры и дизайна. Соответствующий документ опубликован на сайте учебного заведения.

Занятия буду проходить в режиме видеоконференции на платформе «Google Meet».

Часть занятий будут проходить очно. Это касается студентов специальностей «Монументально-декоративное искусство» и «Дизайн костюма».

Охране учебного заведения поручено не впускать в здание тех, у кого есть признаки ОРВИ. Больных необходимо будет регистрировать в специальном журнале.

Сколько университет пробудет на дистанционном обучении, пока неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на дистанционное обучение перешел НГТУ. Но занятия в лабораториях будут проводить в учебном заведении очно.

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