В Новосибирске арестовали мать, утопившую свою двухлетнюю дочку в ванной

Сейчас сибирячка находится под стражей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи задержали женщину, которую подозревают в том, что она утопила свою 2-летнюю дочку в ванной. Сейчас сибирячка находится под стражей.

— По данным следствия, утром 23 октября женщина, будучи в своей квартире в Железнодорожном районе, утопила свою 2-летнюю дочь в ванной. По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мать ребенка задержана по подозрению в преступлении, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Женщине предъявили обвинение и по ходатайству следователя избрали ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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