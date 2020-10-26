В Новосибирске арестовали мать, утопившую свою двухлетнюю дочку в ванной

Сейчас сибирячка находится под стражей.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске следователи задержали женщину, которую подозревают в том, что она утопила свою 2-летнюю дочку в ванной. Сейчас сибирячка находится под стражей.
— По данным следствия, утром 23 октября женщина, будучи в своей квартире в Железнодорожном районе, утопила свою 2-летнюю дочь в ванной. По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мать ребенка задержана по подозрению в преступлении, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Женщине предъявили обвинение и по ходатайству следователя избрали ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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