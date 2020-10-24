«Из-за травмы не могу сидеть»: фельдшера «скорой», пострадавшую в ДТП с джипом, выписали из больницы

Фельдшера неотложки выписали из больницы после ДТП. Фото: архив КП

Врачи ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна выписали фельдшера«скорой помощи», пострадавшую в ДТП. Медик получила травму позвоночника. О травме рассказали в клинике, где лечили медика.

— Выяснилось, что у пациентки не ушиб мягких тканей, как предполагалось изначально, а закрытый неосложненный неполный взрывной перелом тела L2 позвонка. При таких типах переломах применяется консервативное лечение. Оно включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, ЛФК, соблюдение ортопедического режима. Далее идет адаптация к вертикальной нагрузке. После чего пациент переводится на амбулаторный режим лечения, — рассказали в НИИТО.

По словам фельдшера, пока она не может сидеть и продолжает лечиться, но в скором времени планирует вернуться на работу.

Напомним, ДТП произошло 14 октября. В «скорую» врезался «Nissan X-Trail».

— Мы отзвонились на станцию, когда обслужили вызов, и нас отпустили на заправку. Мы ехали по Громова, и на перекрестке вдруг почувствовали ужасный удар. Водитель крепко держался за руль, а я все же упала и ударилась о дверь. Сразу появилась очень сильная боль внизу поясницы и в тазу,— рассказала медик об аварии.

По словам фельдшера, сознание она не потеряла, понимала все, что происходит. По рации она с водителем вызвала бригаду, которая отвезла ее в НИИТО.

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