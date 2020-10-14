«У нее травма позвоночника»: в Новосибирске в аварии пострадала врач скорой помощи

ДТП произошло в Кировском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью в среду, 14 октября, в ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев попала машина «скорой помощи». В нее врезалась иномарка. В аварии пострадала врач неотложки.

— В 2:45 25-летний водитель на автомобиле «Nissan X-Trail» двигался в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. У дома № 68 по улице Петухова столкнулся с «ГАЗелью» скорой помощи. Из-за этого «ГАЗель» наехала на припаркованный автомобиль «Тойота». В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка — врач «скорой помощи», которую увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Главный врач станции «скорой помощи» Ирина Большакова уточнила КП-Новосибирск, что пострадавшую женщину отвезли в НИИТО, у нее травма позвоночника.

Напомним, 23 сентября произошло похожее ДТП: машина медиков столкнулась с фурой. Пострадала фельдшер, которую госпитализировали с травмой ноги.

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