«Врачи пытались его реанимировать»: на самолете «Новосибирск-Москва» умер 40-летний пассажир

На борту самолета, летевшего из Новосибирска, умер пассажир. Фото: архив КП

В субботу, 24 октября, на борту самолета «Новосибирск-Москва» умер 40-летний мужчина. Плохо ему стало еще в воздухе. Командир самолета запросил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.

— Как только борт сел, туда поднялись медики «скорой помощи». Они пытались реанимировать мужчину, но в итоге констатировали смерть пассажира, — рассказали КП-Новосибирск в Уральской транспортной прокуратуре.

Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что самолет «Тюмень-Новосибирск» экстренно вернулся в аэропорт вылета. Индикаторы показали, что не закрыта дверь багажного отделения.

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