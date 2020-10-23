Стало известно, почему самолет «Тюмень-Новосибирск» экстренно вернулся в аэропорт

Самолет, летевший в Новосибирск, экстренно сел в Тюмени. Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорт «Рощино» экстренно вернулся самолет авиакомпании «Сибирь» «Тюмень-Новосибирск». Это произошло 22 октября около 15.00. В воздухе самолет пробыл недолго: индикаторы показали командиру судна, что на борту неполадка.

— На экране засветилась индикация незакрытия передней крышки багажника. Командир судна принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета, — рассказали КП-Новосибирск в Уральской транспортной прокуратуре.

Известно, что на борту в это время находилось 42 человек, детей не было.

Самолет вылетел в Новосибирск спустя несколько часов, в 19:26.

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.

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