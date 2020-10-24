В Новосибирске коронавирусом заболели 179 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 179 человек. Фото: архив КП

В субботу, 24 октября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирусом заболели 179 человек. Из инфекционного госпиталя выписали 87 пациентов, умерли 5 человек. Сейчас в реанимации находится 131 человек, на ИВЛ — 31 пациент.

— По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1000 детей, 13 538 человек выписаны, — говорится в сообщении оперштаба.

эр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда в аптеках снова появятся антибиотики, раскупленные из-за коронавируса. Препараты должны появиться на следующей неделе. Напомним, ажиотаж в аптеках начался неделю назад. Антибиотики раскупили из-за коронавируса. Причем, по словам медиков, больным коронавирусом они не нужны. Антибиотик врачи назначают только в том случае, если на коронавирусную инфекцию наложилась бактериальная.

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