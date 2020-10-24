«Дорога скользкая и заснежена»: под Новосибирском произошло страшное ДТП с фурой и легковушкой

Грузовик раздавил легковушку под Новосибирском. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 24 октября, в Тогучинском районе произошла страшная авария. На трассе в сторону Ленинск-Кузнецкого, недалеко от поворота на Тогучин, столкнулись грузовик и «Mazda Demio». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металлолома. Грузовик с мятой кабиной съехал в кювет.

По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.

В ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию пока не подтвердили. На месте работают инспекторы ДПС.

Сибирячка Екатерина, которая ехала мимо и видела последствия аварии, рассказала КП-Новосибирск, что тем, кто еще ездит на летней резине, лучше сидеть дома.

— Дорога скользкая, идет плотный снег. Только проехали мимо, страшно, люди, не торопитесь на тот свет, берегите себя и близких, — поделилась с КП-Новосибирск Екатерина.

Мы выясняем подробности случившегося.

Напомним, в ночь с 23 на 24 октября на участке автодороги, идущей от рабочего поселка Ордынское в сторону Новосибирска, грузовик сбил 63-летнюю женщину. Она погибла на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шла в попутном направлении»: под Новосибирском грузовик задавил 63-летнюю женщину.

От полученных травм она погибал на месте. (подробнее)