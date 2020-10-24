«Шла в попутном направлении»: под Новосибирском грузовик задавил 63-летнюю женщину

Под Новосибирском под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Фото: стоп-кадр

В Ордынском районе Новосибирской области грузовик « Scania», за рулем которого был 35-летний водитель, задавил женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Известно, что ей было 63 года.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что женщина шла в попутном направлении.

— Водитель грузовика ехал по автодороге «К17Р» со стороны рабочего поселка Ордынское в сторону Новосибирска. На 74 километре он сбил женщину. На месте работали сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, накануне в Купинском районе в ДТП погиб водитель «Жигулей». Машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина вместе со своим пассажиров в это время выпал из салона. У пассажира травмы. Его госпитализировали в больницу.

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