«Его выбросило из салона»: под Новосибирском в страшном ДТП погиб водитель «Жигулей»

Под Новосибирском разбился водитель «Жигулей». Фото: пресс-служба ГУ МВД НСО

Под Новосибирском на автодороге «Купино — Новоселье — Березовка» в сторону Купино произошло страшное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В четверг, 22 октября, около 15:00 «ВАЗ-2107» съехал в кювет, после чего несколько раз перевернулся. Водители и его пассажира выбросило из салона. На вид мужчинам 40-45 лет. Один погиб до приезда врачей «скорой», второго с различными травмами госпитализировали в больницу, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Напомним, на этой неделе в Новосибирске водитель «Жигулей» не заметил фуру, припаркованную у края дороги. Автомобиль врезался в ее прицеп. Мужчина остался жив, его госпитализировали. ДТП попало на камеру уличного видеонаблюдения.

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