«Как жив-то остался»: появилось видео, как «Жигули» залетели под фуру в Новосибирске

В ГИБДД рассказали, какие травмы получил водитель легковушки, залетевшей под фуру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Появилось видео ДТП, которое произошло рано утром в среду, 21 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным ГИБДД «Жигули» залетели под фуру.

Очевидец поделился видео с места аварии. На кадрах видно, как у трамвайной линии стоит фура, в темноте она едва различима. Мимо проезжает несколько машин, а «Жигули» врезаются в прицеп. От удара дверь водителя открылась.

Как рассказали в ГИБДД, мужчина, сидевший за рулем, выжил. У него сотрясение головного мозга, ушиб лица и теменной области слева, ушиб грудной клетки справа.

Очевидцы удивились, как при таком ударе, автомобилист выжил.

— Как жив-то остался, — написали они в группе «АСТ-54».

Те, кто проезжал мимо и видел последствия аварии, рассказали КП-Новосибирск, что капот машины после столкновения превратился в гармошку.

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