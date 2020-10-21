«Капот смяло в гармошку»: на Гусинобродском шоссе легковушка залетела под фуру

В грузовик сзади врезался легковой автомобиль. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в среду, 21 октября, возле Гусинобродского шоссе легковая машина залетела под фуру. Машины двигались в одном направлении. Об этом сообщили очевидцы.

— Момент столкновения не видела. Проезжала мимо в 06:40 утра, дверь в автомобиле со стороны водителя была открыта, капот смят в гармошку, — рассказала КП-Новосибирск очевидица Елена Замятина.

В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что произошло.

— В 06:10 67-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21043» следовал по улице Никитина со стороны улицы Есенина в сторону улицы Автогенная. У дома № 166 улицы Никитина наехал на стоящий «КамАЗ» с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа». На месте работает экипаж ДПС. Обстоятельства происшествия и характер полученных травм уточняется.

Сейчас на месте столкновения образовалась пробка.

Возле места аварии собралась пробка. Фото: 2Гис

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