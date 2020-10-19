Под Новосибирском иномарка врезалась в грузовик и отлетела в пешеходов: погибла 43-летняя женщина

Иномарка после ДТП с грузовиком влетела в пешеходов на обочине. Фото: ОГИБДД

В понедельник, 19 октября на трассе Р-254 «Иртыш» произошла трагедия. «Nissan Tino» ехал со стороны Новосибирска в сторону Коченево. Около часа ночи он врезался в грузовик «Scania», который ехал в попутном направлении и планировал повернуть налево: в сторону складов. После столкновения с фурой иномарка влетела в пешеходов на обочине.

— Погибла 43-летняя женщина-пешеход, пострадала 15-летняя девочка-пешеход, кроме того травмы водителя иномарки и 39-летего пассажира «Nissan», — рассказали в областной ГИБДД.

На месте аварии работали полицейские. Они выяснили детали трагедии. Сейчас проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне под Новосибирском произошло страшное ДТП. Сибирячка задним ходом врезалась в пенсионерку. Пожилую женщину зажало между стеной и машиной. От полученных травм женщина умерла до приезда врачей.

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