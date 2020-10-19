«Зажало между машиной и стеной»: 50-летняя сибирячка на иномарке раздавила пенсионерку

Пострадавшую женщину спасти не удалось - она скончалась на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске в микрорайоне Раздольный произошло смертельное ДТП: «Хонда» врезалась в пожилую женщину на тротуаре. Бабушку зажало между машиной и стеной дома. Произошло это вечером 17 октября. Спасти сибирячку не смогли: она скончалась на месте.

— 17 октября в 20:55 водитель-женщина 50 лет, управляя автомобилем «Хонда Орхия», двигалась по внутриквартальному проезду № 53 по улице Черемушная города Бердска и наехала на пешехода — 73-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре у дома. Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП. У женщины-водителя нет водительского удостоверения. Есть подозрение, что она была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но освидетельствование проходить отказалась, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная процессуальная проверка.

Напомним, 18 октября произошло еще одно ДТП: водитель такси отлетел на ограждение дороги и сбил пешехода — женщину 54 лет. Кроме нее пострадали два пассажира такси: 25-летний мужчина и 24-летняя девушка

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