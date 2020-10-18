В Новосибирске такси сбило женщину: водитель скрылся с места аварии

В аварии пострадали три человека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Рано утром в воскресенье, 18 октября, серьезное ДТП произошло на улице Станционной: там в 6.50 такси после аварии отлетело на ограждение и сбило пешехода.

- Водитель 1956 года на автомобиле «ИЖ» ехал в сторону улицы Невельского, когда у дома 89А по улице Станционной столкнулся с такси - легковушкой «Киа Рио», - сообщают в ГИБДД Новосибирска.

Удар был такой силы, что такси отлетело на ограждение и сбило женщину 1966 года рождения. - Пострадавшая с тяжелой травмой головы госпитализирована в больницу №34, - продолжают в ГИБДД Новосибирска. - Кроме того, пострадали два пассажира Kia Rio - мужчина 1995 года рождения и женщина 1994 года рождения: они тоже были госпитализированы с многочисленными ушибами. Сам же водитель такси не пострадал: после аварии он ушел с места ДТП. Только за это ему грозит лишенее прав на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток.

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